ЗСУ біля Покровська "мінусують" розрекламовані російські танки "Прорив".

Біля Покровська ЗСУ "мінусують" розрекламовані російські танки Т-90 "Прорив". Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі Київ24, інформуючи про ситуацію у зоні відповідальності угруповування на східному фронті.

За його словами, найбільш інтенсивні бої зараз відбуваються на Покровському, Куп’янському та Курахівському напрямках. І наразі окупанти рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка та хочуть вийти зокрема до великих населених пунктів, як Курахове, Покровськ.

"Ворог намагається прорвати оборону наших військ і розвинути успіх, зокрема вийти до великих населених пунктів, як Курахове, Покровськ. І після того, як Росія кинула сили та засоби на захоплення Очеретиного, окупанти рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. З цією метою якраз проводять штурмові дії, щоб захопити Покровськ та життєво важливу трасу на Костянтинівку", - розповів він.

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За словами Волошина, ворог намагається пересуватися малими групами.

"Наші воїни знищують окупантів на тому напрямку, щоб унеможливти просування ворожих військ. Втрати на тому напрямку у противника не маленькі. Зокрема майже 90 окупантів вбитими і пораненими (за добу), знищено 1 БМП, бойову броньовану машину піхоти та три одиниці автомобільної техніки. Ну, і зокрема на тому напрямку днями було знищено нашими військовслужбовцями розрекламований російський танк "Прорив Т-90". Знищили його за допомогою ударних БПЛА військовослужбовці бригади "Магура". На їхньому рахунку на тому напрямку вже шість знищених танків "Прорив", - підкреслив Волошин.

Ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, раніше Волошин інформував про ситуацію на Харківському напрямку. Він зазначив, що Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке й успішно вибивають його з позицій. На напрямку наступ росіян зупинений. Він зауважив, що противник мав певний успіх на напрямках Вовчанському та Стрілеча – Глибоке і зараз намагається насичувати ці напрямки технікою та живою силою, щоб не дати Силам оборони повною мірою перехопити тактичну ініціативу на полі бою.

За словами Волошина, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці.

За його даними, ворог також не полишає спроб і продовжує штурмові дії в районі Часового Яру і околиць міста.

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