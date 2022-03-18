Українські зенітники її збили.

Рано вранці 18 березня в небі над Одеською областю українські зенітники збили крилату ракету ворога.

Про це повідомила Служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Сьогодні, 18 березня, о 5-й годині ранку, в небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збита ворожа крилата ракета морського базування", - йдеться в повідомленні.

При цьому близько 8 ранку жителі Одеси та області чули сильний вибух. Як розповів голова селища Великодолинське Одеського району Микола Лук'янчук, за межами населеного пункту стався ракетний удар. За його словами, ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, учора в Чорному морі помітили маневри російських кораблів. Спікер Одеської ОДА Сергій Братчук заявив, що це "психологічний тиск" і про підготовку до висадки десанту мова не йде. Він зазначив, що сили самооборони Одеси зроблять все для того, щоб ця загроза з моря зникла.

Сьогодні Братчук розповів, що біля Одеси українська ППО збила ворожий безпілотник "Орлан-10", запущений з одного з десантних кораблів противника.

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