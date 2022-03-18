Крім того, ворог залишився без 450 танків, майже 1,5 тис. бойових броньованих машин, 93 літаків та 112 гелікоптерів.

Втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14,2 тис. осіб особового складу.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.03 орієнтовно склали близько 14,2 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог втратив: танків - 450 одиниць, бойових броньованих машин - 1 тис. 448, артилерійських систем - 205, РСЗВ - 72, засобів ППО - 43, літаків - 93, гелікоптерів - 112, автомобільної техніки - 879, кораблів/катерів - 3, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12, спецтехніки - 11.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - додали у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня в Україні загинули 109 дітей і понад 130 отримали поранення.

За даними українського Генштабу, Росія суттєво вичерпала людські ресурси своєї армії та вдається до крайніх заходів.

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