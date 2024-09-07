На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази.

Добігає кінця 927-й день повномасштабної війни РФ проти України. Сили оборони продовжують відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території нашої держави.

Українські захисники спрямовують основні зусилля на зарив виконання окупантами завдань наступу, завдаючи важких втрат ворогу. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 22:00. Зазначається, що від початку доби відбулося вже 168 бойових зіткнень із противником.

Так, на Харківському напрямку російські терористи один раз, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

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"За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше 60 окупантів, знищили два танка, чотири бойових броньованих машини, 40 БпЛА та автомобіль, також було пошкоджено артилерійську систему та чотири автомобіля противника", – йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворог 17 разів атакував українські позиції. Поблизу Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Наголошується, що ситуація напружена. Десять боєзіткнень станом на 22:00 ще тривали.

Тим часом на Лиманському напрямку російські окупанти 25 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви. Три боєзіткнення станом на 22:00 ще тривали.

"Активність ворога на Сіверському напрямку проявилась сімома штурмовими діями, окупанти намагалися витіснити наших захисників з позицій в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Триває одне боєзіткнення. На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Всі атаки відбито", – повідомляє Генштаб.

Крім того, ворог 8 раз атакував українські позиції на Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 44 рази.

"Найбільшу активність проявляв в районі Новогродівки, Михайлівки та Гродівки. Силами оборони України відбито 39 атак, ще п’ять боєзіткнень тривають. За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 240 військовослужбовців вбитими та пораненими. Підрахунок продовжується", – йдеться у повідомленні.

Напружена ситуація також на Курахівському напрямку. Там станом на 22:00 українські захисники відбивали 42 ворожих штурми. Окупанти намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки, Галицинівки та Георгіївки. Сім боєзіткнень ще тривало.

На Времівському напрямку російські терористи шість разів штурмували передній край оборони ЗСУ в напрямку Водяного та Вугледара. Шість атак противника зупинена. Одна тривала станом на 22:00.

На Придніпровському напрямку 11 штурмових дій окупантів успіху не мали. Втрат позицій не допущено. На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

На Запоріжжі Сили оборони успішно вразили спостережний пункт та вогневу точку противника. Як зазначили в Силах оборони півдня, завдяки професіоналізму українських воїнів, FPV-дрони стали справжнім кошмаром для російських окупантів.

Тим часом військові 2 механізованого батальйону 53 окремої механізованої бригади підняли український прапор на елеваторі в центрі Нью-Йорка Донецької області. Тож заяви окупантів про захоплення цього населеного пункту не відповідають дійсності.

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