Морпіхи РФ, які дислокуються в окупованому Криму мають низький моральний дух через перспективу опинитися на Курщині.

У бригаді морської піхоти РФ, що дислокується у окупованому Севастополі, фіксується низький моральний дух через відправлення частини особового складу до Курської області.

Про це повідомили представники партизанського руху "АТЕШ". На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, це відбувається через низьку якість відбору та підготовки російських морпіхів. "Змінюється якісний склад. Морська піхота – це еліта, та елітність сил - не тільки в назві, а й рівні підготовки", - сказав він в етері телемарафону.

Він навів приклад про те, як один з морпіхів РФ виявився колишнім в’язнем. Це говорит про те, що якісний склад цих підрозділів суттєво не відрізняється від інших піхотних підрозділів. Плетенчук припустив, що РФ використовує штатне ядро морської піхоти, зокрема командний склад, який безпосередньо на поле бою не направляється.

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"Цей підрозділ (морські піхотинці – УНІАН) став звичайним піхотним підрозділом, який наповнюють без особливої підготовки... Ми можемо помітити: зараз це можна називати просто піхотою", - пояснив Плетенчук.

Крім того, як додали у руху "АТЕШ", у 810-ї бригаді морської піхоти, що дислокується у Севастополі, фіксуються кадрові проблеми через відправлення особового складу до Курської області. У частину майже щодня надходять повідомлення про нових 200-х, ліквідованих на Курщині. Командування бригади намагається приховати факти втрати військових, але марно. Йдеться, що військові частини перебувають у низькому моральному дусі і всіма способами намагаються залишитися у Криму, що породжує хабарництво серед командирів.

Операція в Курській області

Українські морські піхотинці та десантники за підтримки танків М-1 створили в околицях Зеленого Шляху в Курській області "дорогу смерті" для російських військ. Зокрема, для російської 155-ї бригади морської піхоти. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, це результат операції відплати ЗСУ за розстріл дев'ятьох українських операторів БПЛА. За його даними, "квартет" українських формувань - 36-та бригада морської піхоти, 47-та механізована бригада та 82-га і 95-та десантно-штурмові бригади - перетворили коротку ділянку шосе в Курській області Росії на "дорогу смерті".

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