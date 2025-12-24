Окупанти просунулися у трьох областях України, - DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські окупаційні війська просунулися у трьох областях України. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState.

Згідно з даними аналітиків, ворог мав успіхи поблизу Кіндратівки. Йдеться про населений пункт Хотінської громади Сумської області.

Також окупаційні війська РФ просунулися у Вовчанську на Харківщині. Мав певні успіхи противник і на Донеччині.

"Ворог просунувся поблизу Кіндратівки, у Вовчанську та Мирнограді", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. У зведенні Генштабу ЗСУ за 24 грудня станом на 22:00 йшлося про 130 бойових зіткнень на передовій. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де атакував 28 разів.

На тій ділянці противник зазнав серйозних втрат:

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 56 окупантів та поранили 21; знищили пункт управління, артилерійську систему, 36 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс, два засоби радіоелектронної боротьби та два мотоцикли; значно пошкодили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та п’ять укриттів особового складу противника", – йдеться в заяві Генштабу.

19 атак українські оборонці відбили на Гуляйпільському напрямку. 12 атак ворога зупинено на Олександрівському напрямку фронту. 14 разів росіяни штурмували позиції українських воїнів на Костянтинівському напрямку.

Українські військові продовжують зачистку Купʼянська Харківської області від окупантів. Старший лейтенант "Алекс" розповів, що зараз це місто не підконтрольне організованим підрозділам російських окупаційних військ.

Тим часом видання Bild пише, що за 2025 рік армія РФ захопила лише 1% території України. За цей час було ліквідовано 100 тисяч загарбників.

