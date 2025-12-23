Зокрема, є просування поблизу Юнаківки та Свято-Покровського.

Російські окупанти просунулися поблизу двох населених пунктів в Сумській та Донецькій області. Про це повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Юнаківки та Свято-Покровського", - зазначили аналітики у Telegram.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, днями аналітики інформували, що ворог має успіхи у Донецькій області, зокрема поблизу таких населених пунктів, як Дронівка, Різниківка, Новоекономічне. Також було зафіксовано просування російських військ біля міста Гуляйполе Запорізької області.

За даними Генштабу ЗСУ, найнапруженіша ситуація лишається на Покровському напрямку. Заступник командира 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж" Володимир Назаренко зазначав, що на Покровському напрямку армія РФ має в десятки разів більше втрат, що говорить про ефективність застосування зброї, яка є в Сил оборони.

На Сумщині в село Грабовське 20 грудня раптово зайшла російська піхота і вивезла звідти до Росії понад 50 цивільних українців. Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що це не схоже на підготовлений прорив, а більше нагадує конкретну провокацію, можливо, з медійною метою. За словами Трегубова, Силам оборони потрібно тримати весь кордон на контролі за допомогою БПЛА, а також оперативно реагувати, в тому числі й піхотою, на спроби такого перетину і мати відповідні групи, які будуть цим займатися.

Він наголосив, що основна проблема в тому, що люди відмовляються евакуюватись, і це ускладнює роботу ЗСУ на прифронтових територіях.

