Українські військові знищили склади боєприпасів загарбників.

Українські захисники ліквідували російський розвідувальний безпілотний апарат типу Zala. Всього Сили оборони завдали 11 ударів по ворожим цілям.

В Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що захисники Україи били по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливі цілі противника", - повідомляє Генштаб.

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За інформацією Служби зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", на Херсонщині знищено два ударних ворожих БпЛА типу "Ланцет" та один безпілотник типу Zala. При цьому впродовж доби на Сватівському напрямку прикордонники приземлили три ворожі дрони.

У свою чергу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що упродовж минулої доби захисники України на Таврійському напрямку знешкодили 16 одиниць озброєння та військової техніки росіян, а також ліквідували більше ніж роту російських окупантів.

За його словами, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, і активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

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