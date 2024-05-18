Водночас він не назвав кількість загиблих кримських татар задля безпеки їхніх рідних.

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв розповів, скільки кримських татар наразі захищає Україну в лавах ЗСУ. За його словами, всі кримські татари, які після захоплення півострова перейшли на територію, яка підконтрольна Україні, підлягають призову як громадяни держави, тому вони призвані за місцем проживання.

"Крім того, у нас є сьогодні два військові підрозділи - це кримськотатарська добровольча диверсійно-розвідувальна група при ГУР Міноборони України та добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана, який очолює Ленур Іслямов. Загалом десь близько двох тисяч кримських татар (служать у Силах оборони - ред.)", - наголосив Джемілєв в інтерв'ю проекту "Крим.Реалії".

Проте він не назвав точної цифри загиблих кримських татар у війні з РФ, адже "одразу ж у Криму починаються наїзди ФСБ на їхніх родичів". Щодо кримських татар, які підтримали окупацію та пішли воювати проти України, Джемілєв запевнив, що порівняно з не татарським населенням Криму, їх не є багато. За його словами, такий висновок він зробив, аналізуючи показники втрат.

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"На сьогодні ми отримали інформацію лише про 41 труп з-поміж кримських татар, які повернулися в мішках. З них 22 особи - це ув'язнені за побутовими статтями, яких забрали до армії під загрозою, що дадуть нові терміни. Лише шестеро людей, які зазіхали на великі гроші, які окупанти обіцяли. А решта загиблих - ті, кому не вдалося уникнути (мобілізації до армії Путіна, - ред.). Але це не означає, що цим цифри обмежуються. Тому що дуже багато - зниклі безвісти. Але за офіційними російськими даними, з моменту так званої спецоперації повернулися до Криму в мішках десь 786 осіб", - зауважив нардеп.

Окупація Криму - останні новини

Як писав УНІАН, 15 травня Крим масовано атакували ракетами. Тоді місцеві жителі заявили про близько 20 ракет. За словами окупаційної влади, рятувальники загасили загоряння від уламків, які впали, в районі села Полюшко.

Також повідомлялось, що на окупованому півострові вантажівка загарбників роздавила авто колишнього топ-чиновника, а саме Дмитра Кривенко, внаслідок чого він загинув.

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