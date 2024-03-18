Його звільнив гауляйтер Сергій Аксеновим. Кривенко перебував під слідством.

В ДТП з російськими військовими загинув колишній голова Кримавтодору Дмитро Кривенко.

Як повідомляють російські ЗМІ та кримські пабліки, Кривенко загинув сьогодні, 18 березня, на одній із кримських трас. Авто колишнього чиновника лоб в лоб зіткнулося з військовою вантажівкою.

Він та пасажирка загинули. Не уточняється, хто був винуватцем аварії.

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Так званий чиновник окупаційної адміністрації Криму Дмитро Кривенко контролював будівництво траси "Таврида". Його звільнив гауляйтер Сергій Аксеновим. Кривенко перебував під слідством.

Окупація Криму - останні новини

Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що це росіяни хотіли захопити Крим і Донбас.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман вважає, що коли плацдарм на лівобережжі Дніпра буде створений, і туди переправлять додаткові сили, українська армія буде рухатися на північний захід Криму.

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