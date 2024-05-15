Окупанти перекрили Керченський міст.

Цієї ночі в окупованому російськими загарбниками Криму лунають гучні вибухи, повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

О 02:09 російський Інформаційний центр з автомобільних доріг повідомив у своєму Telegram-каналі про перекриття руху автотранспорту Кримським мостом. "Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - написали вони.

Перед цим жителі Євпаторії повідомили про гучні вибухи в місті, від яких тряслися вікна і стіни. Також повідомляється, що від гуркоту "прокинулися" весь Сімферополь, Севастополь і Бахчисарай. Російська окупаційна влада і Міністерство оборони ніяк не коментували вибухи.

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Оновлено о 02:45: Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що російська ППО збила кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому "Бельбек", атака триває.

За його словами, рятувальники загасили загоряння від осколків, що впали, в районі села Полюшко. Пошкоджень цивільної інфраструктури не фіксували.

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