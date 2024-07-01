За час війни Україна отримала сотні танків і тисячі бронемашин від західних партнерів. Як і в будь-якій війні, частину цієї техніки було втрачено в боях.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала великі обсяги військової допомоги від країн Заходу, зокрема і бойову техніку західного зразка. На поточний момент в боях із загарбниками ЗСУ втратили щонайменше два десятки танків та близько двох сотень БМП і БТР західного зразка, свідчать підрахунки моніторингового проекту Oryx.

Так, за даними фото та відео фіксації спостерігачі підтвердили повне знищення:

10 німецьких танків Leopard 2A4, ще 11 були пошкоджені і їхня доля під питанням;

6 німецьких Leopard 2A6, ще 5 були пошкоджені;

3 американських M1A1 SA Abrams, ще 7 пошкоджені;

1 шведського Stridsvagn 122 (шведська версія Leopard 2А5), ще 6 були пошкоджені;

1 британського Challenger 2;

крім того зафіксовано пошкодження одного танка Leopard 1A5.

Втрати ЗСУ в бойових машинах піхоти (БМП) і бронетранспортерах (БТР) західного зразка виглядають наступним чином. Знищено:

Відео дня

77 американських БТР M113, ще 32 були пошкоджені, 14 захоплені росіянами;

56 нідерландських БТР YPR-765, ще 16 були пошкоджені, 5 захоплені росіянами;

42 американські БМП M2A2 Bradley, ще 45 були пошкоджені, 4 стали трофеями армії РФ;

15 французьких БТР VAB, ще 6 були пошкоджені;

11 британських БТР FV103 Spartan, ще 2 були пошкоджені, 1 захопили росіяни;

9 німецьких БМП Marder 1A3, ще 10 були пошкоджені, 1 захопили росіяни;

9 американських БТР M1126 Stryker, ще 2 були пошкоджені;

5 данських БТР M113G3DK/G4DK (версія американського М113), ще 4 були пошкоджені;

5 фінських БТР Sisu XA-185, ще 4 були пошкоджені, 1 захопили росіяни;

4 австралійських БТР M113AS4 (версія американського М113), 1 захопили росіяни;

2 шведські БТР Bandvagn BvS 10;

1 французьку бойову машину AMX-10 RC(R), ще 2 було пошкоджено, одну захопили росіяни;

1 шведську БМП CV9040C, ще 5 були пошкоджені і одна з них була захоплена росіянами;

1 італійський БТР Puma 6x6;

1 канадський БТР LAV Super Bison;

також 1 британський санітарний БТР FV104 Samaritan був захоплений росіянами.

Варто зауважити, що вказані підрахунки не враховують іншу номенклатуру броньованої бойової техніки, зокрема колісні бронеавтомобілі.

Західна військова допомога Україні

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський у квітні визнавав, що без військової підтримки США Україні буде важко не лише перемогти російську армію, а й взагалі вистояти у війні проти Росії.

Українські військові кажуть, що ЗСУ є добре екіпірованою і потужною армією. На думку одного з українських комбатів, хоча західна військова підтримка зіграла свою роль у посиленні України, власне європейські армії проти Росії не встояли б.

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