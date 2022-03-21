Одесити і жителі передмістя чули звуки вибухів, пострілів.

Біля Одеси українські військові підбили ворожий корабель.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що сьогодні рано вранці противник обстріляв українську територію.

При цьому Братчук додав, що таким чином російські війська чинять на українських бійців психологічний тиск.

"Стріляє (ворог - УНІАН) - всі в укриття! Відповідаємо - з них летить ганчір'я!", - сказав Братчук.

Трохи пізніше він підтвердив, що є потрапляння в корабель супротивника.

Сьогодні городяни і жителі передмістя чули звуки вибухів, пострілів. Була оголошена повітряна тривога. У соціальних мережах очевидці написали, що бачили в одеській акваторії Чорного моря два ворожих кораблі, один з яких потім задимився. Чи є руйнування і постраждалі з нашого боку, поки невідомо.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого увірвалася в Україну.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Одесу.

13 березня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попередив, що окупанти готуються до здійснення висадки десанту в Одесі та області.

16 березня ЗМІ дізналися, що до узбережжя Одеси наближалися десантні кораблі воєнно-морських сил РФ. За даними журналістів, у бік української території рухалися мінімум 14 російських суден.

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