Триває повномасштабна війна в Україні, і за добу ліквідовано 910 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 18 квітня 2024 року тепер становлять 456 960 супротивників, тобто впритул наблизилися до нової червоної лінії - 457 тисяч. Про свіжі ворожі втрати повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.
Знищено ще стільки техніки РФ:
- вісім бойових броньованих машин;
- три танки;
- п'ять одиниць спецтехніки;
- 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Крім того, "мінусовано" 13 артилерійських систем супротивника та п'ять дронів оперативно-тактичного рівня.
Важливі новини України - війна сьогодні у центрі уваги
Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні, у тому числі на Бахмутському та Новопавлівському, й зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що втрати ворога на 17 квітня 2024 року становили приблизно 456 050 супротивників.
За словами офіцера "Легіону Свободи" Сергія Воронова, супротивники продовжують переслідувати стратегічну ціль - захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Воїн вважає, що тактичні цілі окупантів - досягнення ключових міст у Донецькій області - у тому числі Покровськ, Курахове та Краматорськ.