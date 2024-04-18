Ліквідовані ще майже тисяча супротивників.

Триває повномасштабна війна в Україні, і за добу ліквідовано 910 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 18 квітня 2024 року тепер становлять 456 960 супротивників, тобто впритул наблизилися до нової червоної лінії - 457 тисяч. Про свіжі ворожі втрати повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

Знищено ще стільки техніки РФ:

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вісім бойових броньованих машин;

три танки;

п'ять одиниць спецтехніки;

31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, "мінусовано" 13 артилерійських систем супротивника та п'ять дронів оперативно-тактичного рівня.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на низці напрямків в Україні, у тому числі на Бахмутському та Новопавлівському, й зазнають величезних втрат. Варто зазначити, що втрати ворога на 17 квітня 2024 року становили приблизно 456 050 супротивників.

За словами офіцера "Легіону Свободи" Сергія Воронова, супротивники продовжують переслідувати стратегічну ціль - захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Воїн вважає, що тактичні цілі окупантів - досягнення ключових міст у Донецькій області - у тому числі Покровськ, Курахове та Краматорськ.