Подальші атаки можуть призвести до витоку аміаку.

У Чернігові окупанти обстріляли харчове підприємство та пошкодили аміакопровід.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Російські окупанти здійснили обстріли району розташування одного з харчових підприємств міста. О 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20:10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру", - зазначив він.

За словами Чауса, наразі концентрація випарів аміаку перебуває в межах допустимої норми.

Жертв та постраждалих попередньо немає.

"Триває ліквідація пожежі на складі готової продукції та тари. Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку", - додав голова ОВА.

Він зауважив, що аміак - це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту, він легший за повітря, тому швидко піднімається вгору.

Що робити у випадку викиду аміаку

Чаус нагадав правила поведінки в умовах викиду (виливу) аміаку: виходити із зараженого району необхідно перпендикулярно до напрямку вітру; якщо немає можливості вийти з району зараження, необхідно сховатися в укриттях, підвалах, нижніх поверхах. У помешканні чи укритті слід загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води); в квартирі (будинку) бажано пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення (вода поглинає аміак із повітря), вентиляцію не вмикати (витягує чисте повітря та затягує забруднене); якщо відчуваєте запах аміаку — дихати через зволожену марлеву пов’язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

Як повідомляв УНІАН, на заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.