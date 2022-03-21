Зона ураження радіусом близько 5 км.

На заводі хімічної промисловості "Сумихімпром" стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Увага! 21.03.2022 року. 04.30. Витік аміаку Сумихімпром! Зона ураження радіусом близько 5 км!",- написав він.

"Наразі зона ураження становить близько 2.5 км. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця. Працюють аварійні бригади заводу та ДСНС. Для Сум наразі загрози немає (напрям вітру не на місто)", - додав він.

Що робити в разі витоку аміаку?

Живицький також нагадав, що аміак — безбарвний газ з різким задушливим запахом, вибухонебезпечний, токсичний. Він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали і нижні поверхи будинків.

Якщо відчуваєте запах аміаку - варто дихати через зволожену марлеву пов'язку (бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

При отруєнні аміаком потерпілого рекомендується вивести на свіже повітря, дати теплого молока з харчовою содою, надіти ватно-марлеву пов'язку, змочену водою (краще - 5% розчином оцтової або лимонної кислоти).

При потраплянні аміаку в очі - промити водою або протерти вазеліновою або оливковою олією. При ураженні шкіри - обмити чистою водою, зробити примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.

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