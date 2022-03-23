В Харків внаслідок обстрілів окупантів зруйновано 998 житлових будинків.
Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.
"1 143 об'єкти інфраструктури за цей час російські війська зруйнували, з них 998 житлових будинків", - заявив він.
За словами Терехова, комунальні служби та волонтери на цей час намагаються відновити зруйноване.
Він додав, що місто як і раніше подає воду і тепло в будинки.
"Дорогі харків'яни, я знаю, як емоційно важко, як важко фізично, як важко триматися, але разом ми робимо все можливе, щоб Харків тримався, витримав і переміг", - підкреслив мер.