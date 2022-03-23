З 24 лютого ворожі війська зруйнували 1 143 об'єкти інфраструктури.

В Харків внаслідок обстрілів окупантів зруйновано 998 житлових будинків.

Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"1 143 об'єкти інфраструктури за цей час російські війська зруйнували, з них 998 житлових будинків", - заявив він.

За словами Терехова, комунальні служби та волонтери на цей час намагаються відновити зруйноване.

Він додав, що місто як і раніше подає воду і тепло в будинки.

"Дорогі харків'яни, я знаю, як емоційно важко, як важко фізично, як важко триматися, але разом ми робимо все можливе, щоб Харків тримався, витримав і переміг", - підкреслив мер.

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