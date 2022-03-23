Власники, ймовірно, покинули кролика у квартирі, тож його поселили у пожежній частині.

В Харкові рятувальники прихистили в своїй пожежній частині декоративного кролика, якого вони врятували зі зруйнованого окупантами будинку.

Про це повідомила прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.

"Знайомтесь, це – харківський кролик Лакі. Ще кілька днів тому він був домашнім, але і у його життя увірвалася війна. В одну мить він виявився нікому не потрібним і ризикував загинути страшною смертю, якби не рятувальники", – розповіли у ДСНС.

Згідно з повідомленням, днями вогнеборці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини гасили пожежу у житловому кварталі у центральній частині Харкова, спричинену ворожим обстрілом.

"Вогонь вирував у квартирі на верхньому поверсі житлової триповерхівки. Раптом крізь дим та темряву один з рятувальників помітив за диваном маленькі вушка. То був домашній кролик, що лишився на самоті. Він був повністю мокрий, з обсмаленими вусами та хутром, весь тремтів від холоду. Його винесли з палаючої оселі, а потім водій пожежного авто довго відігрівав маленького вуханя під своїм бушлатом", – згадують рятувальники.

Оскільки господарів не знайшлося, хлопці залишили кролика у пожежній частині. Там у нього є свій куток, їжа та турбота.

"Власне, усе ви можете побачити в очах наших хлопців, які залюбки погодились познайомити громадськість зі своїм новим другом. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для людяності і гуманності. Це і вирізняє справжню людину від "освободітєля", – нагадують в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше українцям дали поради, як організувати евакуацію тварин та їхнє перебування в укриттях.

Вас також можуть зацікавити новини: