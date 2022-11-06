Напередодні українські воїни вчергове героїчно відбили всі спроби російських окупантів просунутися на Бахмутському напрямку.

Бахмутський напрямок залишається одним із найважчих - там тривають запеклі бої з російськими окупантами.

Так, речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram опублікував кадри з Бахмута: місто майже повністю зруйноване, проте завдяки українським захисникам та їхнім нелюдським зусиллям все ще стоїть і продовжує бути "кісткою у горлі" ворога.

"Росіяни не можуть захопити там нічого ще з липня, а "три дні" перетворилися на місяці ганьби", - зазначив Братчук.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів чотирьох областей, зокрема, і на Бахмутському напрямку.

Братчук також показав відео емоцій наших воїнів, які відбили атаку росіян в районі Бахмуту, спаливши техніку і задвухсотивши багато окупантів.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Як наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області досі точаться важкі бої. Наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара.

Росія хоче "стерти Бахмут з лиця Землі", проте прорвати оборону не може. Раніше журналісти показали зброю, яка допомагає нищити російських окупантів поблизу Бахмута.

В Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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