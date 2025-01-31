Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на усій лінії бойового зіткнення, ворог продовжує тиск на позиції українських військ, намагаючись прорвати оборону. Про це йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

"Противник, переважно без застосування бронетехніки, проводив наступальні дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли, Янтарне. Сили оборони наносять ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - повідомляють військові.

На Краматорському та Торецькому напрямках важкі бої йдуть у Часовому Яру та Торецьку, противник за підтримки артилерії та БПЛА продовжував штурми позиції ЗСУ.

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Як зазначають бійці, по укріпленнях в Часовому Яру було здійснено майже 220 артобстрілів. Також атаки ворога були спрямовані на наші укріплення неподалік Оріхово-Василівки, Новомаркового, Предтечиного та Кримського.

"В районі Щербинівки противник застосовував два БТР, які разом з десантом були знищені нашою артилерією", - йдеться у повідомленні "Хортиці".

Також на Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки, а на Лиманському напрямку – в районах Копанок, Ямполівки, Зеленої Долини та Тернів, втрати позицій українські бійці не допустили.

"На Сіверському напрямку за підтримки бронетехніки ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. В результаті вогневого впливу знищено та пошкоджено десять ББМ окупантів. Залишки ворожого десанту були знищені при спробі повернутися у вихідний район", - повідомляють у ОСУВ "Хортиця".

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" минулої доби відбулося 127 боєзіткнень з противником. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 34 авіаудари із застосуванням 72 КАБів та 597 ударів дронами-камікадзе.

Війна в Україні - новини

Як пише Reuters, російські війська поступово стискають кільце навколо Покровська - важливого логістичного центру, основні шляхи постачання якого опинилися під загрозою. Можливе оточення або захоплення міста може дати Росії перевагу для подальших атак у різних напрямках на сході, створюючи додатковий тиск на Київ у критичний момент війни.

Тим часом NYT повідомляє, що солдати КНДР не з'являлися на фронті у Курській області вже близько двох тижнів.

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