Речник Військово-Морських сил ЗСУ України Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни зараз здебільше використовують крилаті ракети морського базування типу "Калібр" у комбінованих ударах по Україні – вони відволікають ППО Сил оборони. Водночас вихід російського ракетоносія у море не обов’язково означає, що він зробить постріл.
"Станом на зараз це (вихід у море – УНІАН) нічого не означає. Наприклад, ми бачимо в Азовському морі три носії. Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "Калібрами". Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже навчилися їм протидіяти", - розповів Плетенчук "РБК-Україна".
Він додав, що зараз росіяни здебільшого використовують "Калібри" під час комбінованих ракетних атак по Україні для того, щоб досягнути успіху кількістю – перевантажити ППО. Тоді, як вважають окупанти, у них можуть бути "якісь шанси", але як самостійний вид озброєння "Калібри" вже фактично не застосовуються. Причина, за словами Плетенчука, в тому числі у технічному факторі.
"Якщо їм і вдалось у Новоросійську обладнати перезаряджання підводних човнів ракетами, то залишаються питання, чи змогли вони почати завантажувати там ракети у надводні кораблі. Для цього потрібно інше обладнання, у ньому немає нічого надскладного, тим не менш, вони досить довго цю проблему вирішити не могли – навіть з підводними човнами", - каже речник.
Як вважає військовий, найімовірніше, для підводних човнів росіяни все ж таки "щось вирішили" з заряджанням у Новоросійську, оскільки останні три атаки, окрім одного пострілу, були завдані із підводних човнів. Тобто, субмарини точно перезаряджались, але при цьому не заходили до Криму.
На думку Плетенчука, велика пауза у використанні "Калібрів" у противника була пов’язана з "перезарядженням" у Новоросійську - окупанти швидко перемістили туди з АРК свою військово-морську базу, а самі ракети й системи заряджання залишалися у Криму.
Війна в Україні - використання "Калібрів"
Нагадаємо, тривалий час російські загарбники не застосовували під час ударів по Україні крилаті ракети типу "Калібр". За словами фахівців, це було пов’язано через складну (для загарбників) ситуацію у тимчасово окупованому Криму, де знаходиться база з перезарядження кораблів-ракетоносіїв. Через небезпеку ураження кораблів РФ почала відводити з півострова цінні одиниці Чорноморського флоту, але відновила удари "Калібрами". За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, кораблі ворога залишаються у портах РФ, у східній частині Чорного моря, передусім це Новоросійськ, де є військово-морська база. Водночас дислокація окупантів, як зазначив речник, лише збільшує час на реагування щодо загрози.
Також ворожі кораблі дислокуються південно-східніше, до порту в Абхазії, що в Грузії. Однак цей порт не приймає носії крилатих ракет, бо це дуже маленька гавань. Росіяни використовують його для берегової охорони ФСБ, бо для відповідних бойових кораблів там немає умов для маневрів.