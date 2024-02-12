Попри величезні втрати, російське командування вимагає системних штурмів українських позицій на лівому березі.

Російські окупаційні війська продовжують "мʼясні штурми" українських позицій на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Водночас передумов для створення додаткових ударних угруповань ворога там не спостерігається, заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми бачимо, що, постійно формуючи штурмові групи, ворожі війська не використовують бронетехніку. Тобто вони розуміють, що ті втрати техніки, яких вони зазнавали на самому початку, коли взялися за штурмові дії та намагалися вибити з лівого берега наші підрозділи, їх серйозно вразили не тільки кількістю, а й масштабами та швидкістю зникнення техніки фактично з їхнього потенціалу. Тому зараз використовуються суто "м’ясні штурм" й формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається з втратами до 70% особового складу", – додала вона в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами Гуменюк, вороже командування залучало до штурмів і морську піхоті, і десантно-штурмові війська, і навіть берегову охорону. Проте ці підрозділи відмовлялися йти на штурми без бронетехніки, на яку в окупантів на Херсонщині діє "командирське ембарго".

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Відзначається, що ворог зазнає великих втрат. Попри це, російське командування вимагає системних штурмів українських позицій на лівому березі.

"Але результату вони поки що не мають. Постійно відзначається, у них дуже високі втрати в особовому складі, і виходить, що їм доводиться повертатися на свої позиції ні з чим. Наші підрозділи продовжують роботу зі зміцнення позицій й, по можливості, зачищення території для розширення цього плацдарму", – констатувала Наталія Гуменюк.

Війна в Україні: це варто знати

Аналітик видання BILD Юліан Рьопке вважає, що Авдіївка може впасти вже найближчими днями або тижнями. За його словами, особливо небезпечною є ситуація в центрі зруйнованого росіянами міста.

Водночас на Таврійському напрямку за тиждень українські захисники знищили 32 танки, 77 бронемашин, 26 артилерійських систем та десятки одиниць іншої техніки. Втрати особового складу противника сягнули майже 3 тисяч.

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