Знищено до 3 тисяч російських загарбників.

На Таврійському напрямку за минулий тиждень Сили оборони України знищили до 3 тисяч російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Зокрема, Тарнавський розповів про загальні втрати російських окупантів за період із 5-го по 11 лютого 2024 року у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".

Тож, за минулий тиждень зведені втрати ворога складають:

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живої сили - 2947 осіб;

танків - 32;

бойових бронемашин - 77;

артилерійських систем - 26;

автомобілів - 47;

спеціальної техніки - 19;

вертоліт - 1.

Крім того, було нейтралізовано або знищено 1157 безпілотних літальних різних типів.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку за тиждень взяли в полон близько 25 російських загарбників, половину з них - за минулу добу.

Минулого тижня на Таврійському напрямку фіксувалися дедалі частіші хімічні атаки з боку окупантів. Зокрема, загарбники здійснювали скиди із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами.

Також, російські окупанти почали активніше використовувати бронетехніку при штурмах. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти намагаються за всяку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку.

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