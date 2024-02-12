На Таврійському напрямку за минулий тиждень Сили оборони України знищили до 3 тисяч російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
Зокрема, Тарнавський розповів про загальні втрати російських окупантів за період із 5-го по 11 лютого 2024 року у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія".
Тож, за минулий тиждень зведені втрати ворога складають:
- живої сили - 2947 осіб;
- танків - 32;
- бойових бронемашин - 77;
- артилерійських систем - 26;
- автомобілів - 47;
- спеціальної техніки - 19;
- вертоліт - 1.
Крім того, було нейтралізовано або знищено 1157 безпілотних літальних різних типів.
Новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку за тиждень взяли в полон близько 25 російських загарбників, половину з них - за минулу добу.
Минулого тижня на Таврійському напрямку фіксувалися дедалі частіші хімічні атаки з боку окупантів. Зокрема, загарбники здійснювали скиди із БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин (імовірно, гранати К-51). Було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами.
Також, російські окупанти почали активніше використовувати бронетехніку при штурмах. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" окупанти намагаються за всяку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку.