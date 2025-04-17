Втрати противника за один бій склали майже три десятки одиниць бойової техніки.

На півдні України російські окупанти змінили тактику - замість малих груп ворог почав використовувати великі штурмовими підрозділи.

Як повідомили у Силах оборони Півдня України, 16 квітня, близько 18:00, на Оріхівському напрямку противник розпочав штурмові дії у складі підрозділів. Це сталося біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки.

У бою взяли участь не менш 320 російських штурмовиків, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багів.

Відео дня

"Противник задіяв штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу", - розповіли українські військові.

Йдеться, що повітряна розвідка завчасно виявила висування противника та ЗСУ завдали ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією.

У Силах оборони Півдня оприлюднили відео бою, та пояснюють, що перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках.

Втрати противника склали 29 одиниць бойової техніки, 140 осіб, також пошкоджено три танки.

"Ворог успіху не мав, Сили оборони України позицій не втратили", - наголошують військові.

Як пояснив "Укрінформу" речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, раніше противник діяв малими групами піхоти у складі п'яти-семи осіб, та намагався захопити певні позиції ЗСУ, але зараз окупанти змінюють тактику штурмових дій.

"Вже вдруге, один раз в неділю, другий раз вчора, намагався штурмувати великими підрозділами у складі, починаючи від штурмового взводу і штурмової роти, і вчора, приблизно, штурмував цілий батальйон", - сказав речник.

Ситуація на півдні - що відомо

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про прагнення окупантів заблокувати Запоріжжя. За його словами, найнапруженіша ситуація - біля населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Лобкове.

Окрім того, росіяни намагаються прорватися на правий берег річки Янчекрак, щоб розвинути наступ на село Кам'янське.

Волошин додав, що ЗСУ щодня знищують понад 100 окупантів і приблизно 30 одиниць техніки на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

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