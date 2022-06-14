Позиції загарбників вдалося зафіксувати з повітря.

Артилеристи 40 окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта накрили скупчення російської техніки.

Атаку вдалося зафіксувати з повітря, відео опублікувало ОК "Південь".

Скупчення ворожої техніки на території одного з українських підприємств зафіксував український безпілотник. На кадрах видно, що окупанти розгулюють територією без відчуття загрози.

Значна кількість загарбників зібралася в одній з будівель, а поруч припаркувалося багато важкої техніки. В цей момент прилетіли "подарунки" від артилеристів ЗСУ.

"Громом та полум'ям! Без зайвих слів... Знову працює 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта", - зазначили в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, раніше бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ записали на свій рахунок чергову знищену ціль. Вони підірвали шляхопрокладач БАТ-2 російських окупантів.

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