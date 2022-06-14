Палаючу техніку показали на відео.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ записали на свій рахунок чергову знищену ціль. Вони підірвали шляхопрокладач БАТ-2 російських окупантів.

Про успішно виконане бойове завдання написав прес-центр бригади на Facebook.

Удар по шляхопрокладачу завдав артилерійський підрозділ 79-ї бригади. На записі з розвідувального дрона можна побачити, як українські захисники знищили БАТ-2. Техніка стояла біля автомобільної дороги, а окупантів поруч з нею не було.

Перший постріл припав повз ціль, але потім десятники все ж попали в шляхопрокладач. Судячи з результатів удару, техніка відновленню не підлягає.

Відзначимо, що БАТ-2 — це машина радянського виробництва. За конструкцією вона нагадує гусеничний бульдозер. Техніка випускалася малою серією і була призначена для спеціальних військ. Основне завдання машини — прокладання шляхів в зоні бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, українські захисники відзначилися успішним ударом по окупантам на півдні. Вони знищили сім одиниць техніки і 16 рашистів. А повітряні сили ефективно відпрацювали в обороні: збили три крилаті ракети.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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