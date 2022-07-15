Українські військові не дали окупантам встановити контроль над Богородичним і ділянкою дороги Бахмут – Лисичанськ.

Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні на сході відбили декілька штурмів російських загарбників.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації станом на 18:00 15 липня щодо російського вторгнення.

Так, на Слобожанському напрямку супротивник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Харкова, Старої Гнилиці, Руської Лозової, Українки, Руських Тишків, Перемоги, Микільського, Слатиного, Золочева, Криничного, Чепіля, Новомиколаївки, Нової Дмитрівки, Дібрівного, Богородичного та Карнаухівки. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Верхнього Салтова.

"Українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним", - повідомляє Генштаб.

На Донецькому напрямку, на окремих ділянках ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії з метою розширення тимчасово зайнятої території та виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Так, супротивник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Також ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

"Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ. Вели штурмові дії в напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі ці недолугі спроби ворога та відкинули його назад", - наголошується в оперативній інформації.

Також загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина.

"Як результат – окупанти зазнали втрат та відкотилися назад", - повідомили у Генштабі.

Разом з тим в районах Павлограда та Покровська супротивник вів повітряну розвідку з безпілотників.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новомихайлівка, Павлівка, Пречистівка, Новопіль, Мирне, Малі Щербаки.

"Значними втратами для російських окупантів завершилась спроба покращити тактичне положення на напрямках Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка. Під вогнем українських воїнів залишки ворожих сил відійшли", - поінформували у Генштабі.

Також з метою виявлення змін в положенні українських військ та корегування вогню артилерії супротивник вів повітряну розвідку БпЛА в районі Малої Токмачки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілює позицій українських військ із танків, ствольної і реактивної артилерії по лінії зіткнення. Намагається вести повітряну розвідку БпЛА.

В акваторії Чорного моря окупанти утримують в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

До того ж на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей до чотирьох батальйонних тактичних груп. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Кучерівки та Покровки Сумської області.

Як повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила 38 тисяч чоловік особового складу. Українські захисники також знищили 1672 танки, 842 артилерійські системи, 220 літаків і 188 гелікоптерів.