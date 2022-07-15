З моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила 38 тисяч чоловік особового складу. Українські захисники також знищили 1672 танки, 842 артилерійські системи, 220 літаків і 188 гелікоптерів.
Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй персональній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 15 липня
- особового складу — близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано;
- танків — 1672 (+5);
- бойових броньованих машин — 3866 (+14);
- артилерійських систем — 842 (+2);
- РСЗВ — 247 (+0);
- засобів ППО — 109 (+0);
- літаків — 220 (+1);
- гвинтокрилів — 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 681 (+0);
- крилатих ракет — 155 (+0);
- кораблів/катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2731 (+11);
- спеціальної техніки — 67 (+0).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на різних напрямках. Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, українські захисники відбили низку штурмів окупантів. ЗСУ провели успішні оборонні дії в районі Водяного, Білогорівки, Кодеми, Спірного та Вершини. Противник зазнав втрат і відійшов на попередні рубежі.
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