За добу українські захисники підірвали понад 30 одиниць техніки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росія втратила 38 тисяч чоловік особового складу. Українські захисники також знищили 1672 танки, 842 артилерійські системи, 220 літаків і 188 гелікоптерів.

Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй персональній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 15 липня

особового складу — близько 38 000 (+130) осіб ліквідовано;

танків — 1672 (+5);

бойових броньованих машин — 3866 (+14);

артилерійських систем — 842 (+2);

РСЗВ — 247 (+0);

засобів ППО — 109 (+0);

літаків — 220 (+1);

гвинтокрилів — 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 681 (+0);

крилатих ракет — 155 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2731 (+11);

спеціальної техніки — 67 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на різних напрямках. Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, українські захисники відбили низку штурмів окупантів. ЗСУ провели успішні оборонні дії в районі Водяного, Білогорівки, Кодеми, Спірного та Вершини. Противник зазнав втрат і відійшов на попередні рубежі.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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