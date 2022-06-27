Тим часом окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Авдіївці.

Українські воїни придушили спробу ворога піти вперед поблизу Марʼїнки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога.

У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.

Як повідомляв УНІАН, на півдні країни Збройні сили за добу знищили близько 40 окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 одиниць військової техніки ворога.