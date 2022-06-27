Окупанти продовжують спроби блокувати Лисичанськ з півдня.

Українські захисники завдали ворогу значних втрат поблизу Верхньокам’янки та змусили відступити.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Веде обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Вовчоярівка, Лоскутівка та Верхньокам’янка. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Тривають бойові дії в районі Вовчоярівки. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку активних бойових дій противник не вів. Обстріляв з артилерії райони Райгородка та Маяків.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 червня влада Сєвєродонецька заявила, що на вихід ЗСУ з міста потрібен час, а відступу з Лисичанська не буде.

Відомо, що російські війська за підтримки авіації наступають в усіх напрямках в районі Сєвєродонецька та Лисичанська.

25 червня Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російські окупанти спробують оточити Лисичанськ.

Вже 26 червня аналітики ISW повідомили, що російські окупанти досягли околиць Лисичанська та ведуть там бої.

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