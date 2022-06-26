Техніку намагалися заховати серед густих заростей дерев.

Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського поповнили рахунок знищеної ворожої техніки. Вони підірвали БТР окупантів в Миколаївській області.

Про влучний удар по росіянам розповів прес-центр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook.

"Десь в південних степах Миколаївщини розвідка 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського виявила ворожий БТР, який намагався сховатися у "зеленці". За ним вирушив підрозділ, який вже має позитивний досвід щодо знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна-П", — сказано в офіційному повідомленні.

До публікації прикріпили ролик, в якому демонструється потрапляння в машину окупантів. БТР намагалися заховати серед густої рослинності, але це не допомогло врятувати його від снаряда.

На відео чутно закадрові коментарі українських солдатів. Після виявлення машини один боєць сказав іншому відправити рашистам "смаколик".

Нагадаємо, ЗСУ продовжують ефективно застосовувати протитанковий ракетний комплекс вітчизняного виробництва "Стугна-П". Раніше бійці 58-ї бригади використали ПТРК для знищення мінометного розрахунку росіянин. А львівські десантники відпрацювали зі "Стугни-П" по двох ворожих танках.

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