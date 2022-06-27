Російські війська продовжують обстрілювати на півдні України мирне населення в звільнених селах та позиції ЗСУ вздовж лінії вогню.

На півдні країни Збройні сили за добу знищили близько 40 окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" щодо оперативної обстановки в районі відповідальності за підсумком доби 26 червня.

"Ситуація в операційній зоні динамічна, напружена, але під контролем наших сил оборони. Противник продовжує обстрілювати мирне населення в звільнених селах та наші позиції вздовж лінії вогню. Бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів", - зазначено у повідомленні.

За даними Командування, нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.

"В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 - автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині", - інформує ОК "Південь".

Щодо дій ворога повідомляється, що при спробі відновити втрачені території в районі Потьомкіново, окупанти нанесли авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по позиціях ЗСУ, але обійшлося без втрат.

Намагаючись розвідати позиції українських підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. "Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру", - повідомило Командування.

Ворог з систем залпового вогню "Ураган" обстріляв Зеленодольську громаду, випустивши понад 20 снарядів. Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури. В парковій зоні міста виявлено воронки та уламки. Поранено 2 цивільні особи. Містянам заборонено відвідувати парки й узбережжя через наявність там вибухонебезпечних касет від реактивних снарядів.

Також окупанти 3 рази протягом дня обстріляли Велику Костромку. Пошкоджено лінію електропередач, втрат серед місцевого населення немає.

За даними ОК "Південь", в Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства флотом РФ. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".

Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

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