Завдано удар по ворожому пункту управління операторів БпЛА та складу боєприпасів і пального.

Український винищувач МіГ-29 керованими бомбами завдав ударів по важливих об’єктах російських окупантів на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook, публікуючи відповідне відео.

"Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних Сил завдає високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника", - сказано в повідомленні.

На відео видно, як друга бомба знищує ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

В Повітряних силах подякували партнерам "за високоточні і ефективні "аргументи".

Війна в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначав, що про плани Росії щодо літнього наступу було відомо ще восени 2024 року.

За його словами, найімовірніше ворог наступатиме на Сумському і Харківському напрямку на півночі, а на півдні це буде Запорізький та Херсонський напрямок. Він зазначав, що на східному фронті будуть продовжуватися бої – умовно Покровсько-Костянтинівський напрямок.

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