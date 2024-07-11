Для перемоги Україні потрібно більше зброї.

Україна здатна перемогти у війні проти російських окупантів, запевнив в інтерв'ю Fox News міністр оборони України Рустем Умєров.

"У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити вглиб території РФ – УНІАН) займає час, який є вирішальним. Але ми можемо, ми здатні це зробити", – пояснив Умєров.

Міністр оборони України також прокоментував удар окупантів по лікарні "Охматдит" у Києві. Він пояснив, що для захисту цивільного населення Україні необхідно отримати більше систем ППО. Крім того, Умєров також відреагував на запитання ведучого стосовно того, що США сприймає можливі удари Києва вглиб території РФ як крок до ескалації конфлікту.

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"Росія вже ескалує цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей", – додав Умєров.

Дозвіл на удари західною зброєю по території Росії

У травні США надали дозвіл Україні на удари по території РФ американською зброєю. Втім, йшлося лише про територію регіону на північному сході. На думку Defense News, такий дозвіл від США змінив війну, але цього недостатньо.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, наразі ставлення США до такого дозволу змінюється. І цілком ймовірно, що найближчим часом Джо Байден оголосить про позитивне рішення для України.

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