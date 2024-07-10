Чиновник НАТО зазначив, що Росія зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки.

Війна в Україні не скінчиться у 2025 році, тому НАТО має бути готовим підтримувати нашу країну впродовж ще принаймні кількох років. Як пише "Голос Америки", про це сказав у ході саміту НАТО у Вашингтоні високопосадовець Альянсу.

Він зазначив, що Росія "безсумнівно" зможе витримувати життя в умовах воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі.

"Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль", - заявив він. Відео дня

Оцінюючи здатність Росії сприймати рішення влади про перехід економіки на воєнні рейки, посадовець НАТО зауважив – довгострокові наслідки будуть відчутними та значними для російської економіки. Але наразі російське суспільство готове до запропонованого йому способу життя.

Стосовно намірів НАТО, зокрема, практичного результату для України від створення командного пункту у німецькому Вісбадені, високопосадовець альянсу прокоментував:

"Разом з оборонно-промисловими зобов'язаннями це забезпечує стабільні джерела підтримки України. Це механізм координації, за допомогою якого ми гарантуватимемо, що Україна отримає те, що їй потрібно, коли їй це потрібно, і забезпечуємо певну підзвітність, оскільки всі ми знаємо, що існує довгий список обіцянок, а те, що насправді з’являється на полі бою, часто відрізняється від озвученого".

Саміт НАТО у Вашингтоні та Україна

9 липня у Вашингтоні відкрився ювілейний саміт НАТО, на який прибув також і президент України Володимир Зеленський.

10 липня стало відомо, що союзники з НАТО нададуть українській державі додаткові стратегічні системи ППО, включно з батареями Patriot, переданими Німеччиною, США та Румунією, компонентами цієї зброї від Нідерландів та інших партнерів, а також додатковою системою SAMP-T від Італії.

Президент США Джо Байден під час виступу на саміті рішуче пообіцяв рішуче захистити Україну від вторгнення Росії.

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