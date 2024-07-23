Плетенчук додав, що на постійному чергуванні ворог триває авіацію.

У Чорному морі після певної перерви зафіксовано одночасно два носії крилатих ракет "Калібр" ЧФ РФ. Про присутність кораблів ЧФ РФ в акваторії розповів у телемарафоні речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

"Ми зараз спостерігаємо два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 12 одиниць. Зазвичай у Чорному морі це одна з основних загроз", - сказав речник.

Він додав, що на постійному чергуванні ворог триває авіацію.

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"Авіація там присутня 24 на 7 (цілодобово – УНІАН). Вони її застосовують, як для охорони водного району, для протидронової боротьби, так й для нанесення бойового ураження. Тому ця небезпека періодично теж дає про себе знати", - додав Плетенчук.

За його словами, в Азовському перебуває теж є російський флот – чотири одиниці. Військовий уточнив, що це, зазвичай мінні тральники, або ракетні катери без "Калібрів".

У Середземному морі, за даними ВМС ЗСУ, перебуває дин корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Російські ракетоносії у Чорному морі

Нагадаємо, вчора у ВМС ЗСУ розповіли, що у Чорному морі після тижневої перерви "відзначилися" своєю присутністю російські ракетоносії, в тому числі фрегат та це може свідчити про небезпеку.

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ситуація залишалася протягом тижня незмінною, але 21 липня виходив в море один з фрегатів – носій крилатих ракет з пункту базування у Новоросійську. Потім повернувся на базу. Також 22 липня так само вийшов один з носіїв на зовнішній рейд. Плетенчук пояснив, що останнім часом іноді росіяни виводили в акваторію ракетоносії буквально на годину саме для того, щоб завдати ракетного удару по Україні.

Тому військові ретельно слідкують за розвитком ситуації.

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