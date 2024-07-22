У Чорному морі після тижневої перерви "відзначилися" своєю присутністю російські ракетоносії, в тому числі фрегат – це може свідчити про небезпеку застосування "Калібрів". Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
За його словами, протягом тижня в акваторії Чорного моря російські кораблі взагалі не фіксувалися.
"В принципі ситуація залишається незмінною. Єдине що вибивається з загальної картини це те, що вчора виходив в море один з фрегатів – носій крилатих ракет з пункту базування у Новоросійську. Повернувся. Та сьогодні так само вийшов один з носіїв - вийшов на зовнішній рейд. Тому можна вважати, що є небезпека застосування (ракет "Калібр" - УНІАН)", - сказав Плетенчук.
Він пояснив, що останнім часом іноді росіяни виводили в акваторію ракетоносії буквально на годину саме для того, щоб завдати ракетного удару по Україні.
"Тому слідкуємо за розвитком ситуації", - додав речник.
Окрім того, за його словами, в Азовському морі зараз перебуває кілька одиниць ЧФ РФ. Зазвичай це пара мінних тральників, але "в принципі" на ситуацію в Азово-Чорноморському басейні це зараз не впливає.
Війна в Україні - що з Чорноморським флотом РФ
15 липня речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що останній сторожовий корабель ЧФ РФ залишив Крим й це - знакова річ. За його словами, тактика ворога у Чорному морі наразі обмежується саме міжбазовими переходами.
Надвечір корабель все ж зайшов до пункту базування у Новоросійську. Супроводжував його допоміжний флот. Тобто, була ймовірність, що він може просто втратити хід. Йшлося, що це майже рекордні темпи перекидання корабля з однієї бази на іншу – у морі затримуватися вони бажання ніякого не мали. Як уточнив речник, "сторожовик" у дуже поважному віці – він був спущений на воду приблизно 50 років, але росіяни забирають активи, які мають хоч якусь цінність.