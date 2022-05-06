Вони можуть залучатися до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України.

У Білорусі залишаються підрозділи збройних сил Росії у складі до 8-ми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до 6-ти літаків різних модифікацій.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені сили і засоби збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

"В Республіці Білорусь на даний час залишаються підрозділи збройних сил Російської Федерації у складі до восьми пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" та до шести літаків різних модифікацій, що можуть залучатись до нанесення авіаційних та ракетних ударів по території України", - мовиться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

У британській розвідці припустили, що Росія, найімовірніше, прагнутиме роздути загрозу, яку представляють для України навчання білоруських військ. Інформаційні вкиди окупантів спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас.

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