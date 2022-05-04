Почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі і Генштаб ЗСУ.
З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил республіки здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.
"Військові частини і підрозділи будуть діяти на незнайомих ділянках місцевості в умовах швидко змінюваної ситуації", - повідомляє МО Білорусі.
Білорусь планує поетапно нарощувати склад сил, "що дозволить перевірити їхню здатність протидіяти воєнним загрозам як на землі, так й у повітрі".
Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.
"У ході перевірки сплановано переміщення значної кількості військової техніки, що може утруднити рух по дорогах спільного користування", - йдеться у повідомленні Міноборони країни.
Війна в Україні: оновлені дані
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.
На території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога.
У ході боїв українські захисники знищили: 6 танків, 5 артилерійських систем (три – РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки і 9 одиниць автомобільної техніки. Є у противника втрати і на інших напрямках.
З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.