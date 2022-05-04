У ході перевірки сплановано переміщення значної кількості військової техніки.

Почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі і Генштаб ЗСУ.

З метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил республіки здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

"Військові частини і підрозділи будуть діяти на незнайомих ділянках місцевості в умовах швидко змінюваної ситуації", - повідомляє МО Білорусі.

Білорусь планує поетапно нарощувати склад сил, "що дозволить перевірити їхню здатність протидіяти воєнним загрозам як на землі, так й у повітрі".

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

"У ході перевірки сплановано переміщення значної кількості військової техніки, що може утруднити рух по дорогах спільного користування", - йдеться у повідомленні Міноборони країни.

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Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога.

У ході боїв українські захисники знищили: 6 танків, 5 артилерійських систем (три – РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки і 9 одиниць автомобільної техніки. Є у противника втрати і на інших напрямках.

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

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