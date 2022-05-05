Наразі у Білорусі не очікується відхилень від звичайних навчань.

Росія, найімовірніше, прагнутиме роздути загрозу, яку представляють для України навчання білоруських військ.

Про це йдеться в ранковому звіті британської розвідки.

Інформаційні вкиди окупантів спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на півночі, не даючи їм можливості брати участь у битві за Донбас.

Розвідники вказують, що перекидання білоруських військ відповідає сезонним нормам, оскільки кульмінація циклу зимової підготовки в Білорусі припадає на травень.

Наразі не очікується відхилень від звичайних навчань, які можуть становити загрозу для союзників і партнерів, повідомляє Британія.

Що передувало

4 травня почалась раптова перевірка Збройних сил Білорусі. Війська республіки продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

За даними українського Генштабу, з метою перевірки готовності до виконання завдань за призначенням, один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади здійснює переміщення з пункту постійної дислокації до району призначення.

Водночас у Білорусі стверджують, що відповідні заходи мають навчальний характер і не становлять загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема.

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