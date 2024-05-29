За словами Юрія Федоренка, американська "нервозність" щодо ескалації є прикриттям для росіян для жорстокої ескалації.

Якби Україні дали "зелене світло", українські Збройні сили могли б легко знищити засоби враження безпілотників, командні центри та ракетні пускові майданчики РФ завдяки HIMARS та ATACMS. Про це у статті для The Washington Post написав командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко.

"Ми знаємо, де вони всі. Ми могли б зупинити окупантів на шляху, і зробити так, щоб жодне українське місто більше не було спалене дотла, як на Харківщині, так і за її межами", - зазначив військовий.

Він нагадав, що за кілька тижнів лідери з усього світу зберуться в Берліні на конференцію з відновлення України.

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"Яка іронія в цей критичний час. Якщо нам не дозволять зупинити Росію, не залишиться нічого для реконструкції", - пише Федоренко.

Він адресував країнам Заходу "два прості прохання":

будь ласка, розв’яжіть нам руки і давайте дамо відсіч Росії на благо всього світу. Так само, як ми завдаємо ударів по позиціях на окупованій території, ми повинні вміти завдавати ударів по позиціях через кордон Росії;

допоможіть нам захистити небо. Нам потрібна більша протиповітряна оборона. І, звичайно, нам потрібні винищувачі F-16, які нам давно обіцяють.

"Я не кажу це без вдячності. Я знаю, де ми були б без допомоги Сполучених Штатів та їхніх великих громадян, багато з яких особисто надали Ахіллесу тисячі дронів. І я не питаю про це легковажно. Але нервозність адміністрації Байдена щодо ескалації насправді є прикриттям для росіян для ескалації, про що свідчать її останні масові вбивства. Ми ведемо битву, яка є боротьбою не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всіх нас. Якщо ми їх зараз не зупинимо, ваші діти, діти ваших дітей будуть у майбутньому воювати проти Росії. Зараз настав момент переломити хід за допомогою однозначної перемоги. Тож допоможіть нам — і дозвольте нам — воювати, і закінчити цю війну за вільний світ", - резюмував Федоренко.

Війна в Україні - останні новини

Солдати ЗСУ кажуть, що надані США танки зробили їх цілями для російських ударів. Як пише CNN, у Abrams є низка недоліків, що ставить під сумнів їхню корисність на фронтах війни.

Представники Пентагону заявили в квітні, що Abrams було відведено з лінії фронту через загрозу ударних безпілотників РФ, хоча деякі все ще працюють, попри виявлені недоліки.

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