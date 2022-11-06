Ці зенітні артилерійські установки Україна отримала від Німеччини.

Українські військові продовжують активно використовувати зенітні самохідні установки "Gepard" проти літальних апаратів російських окупантів.

Відео дня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фотозвіт роботи протиповітряної оборони. Ці зенітні артилерійські установки Україна отримала від Німеччини.

"Екіпажі зенітних самохідних артилерійських установок "Gepard" охороняють українське небо. Вірте воїнам!" - наголосили у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, що ЗСУ з допомогою "Gepard" уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох осіб: водія, командира і навідника.

Що таке Gepard

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі при будь-яких погодних умовах і в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

Німецька установка має автоматизовану систему управління ведення вогню. Вона під час стрільби враховує атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість і напрямок вітру. Усе це дозволяє економити час навідника.

В Оперативному командуванні "Південь" наголошували, що Gepard здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника

Наразі українська армія має на озброєнні понад 30 таких німецьких установок.

Вас також можуть зацікавити новини: