Костянтин Денисов зазначив, що росіяни навчаються.

Російські окупанти активно використовують дрони проти українських військових. Армія Росії має велику кількість безпілотників.

"Дронів у них (російська армія – УНІАН) дуже багато, їм їх постійно підвозять", – розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов у коментарі 24 Каналу.

За його словами, окупанти використовують FPV-дрони для аеророзвідки і атак на українську піхоту, а дрони-камікадзе або ті ж "Ланцети" використовують для атак на українську військову техніку.

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"Так, вони вчаться – це далеко не ті чмоні, над якими ми сміялися рік тому. Вони аналізують ситуацію на полі бою і досить вміло використовують особливості місцевості для ведення бойових дій", – зазначив боєць.

При цьому він вказав, що українські захисники роблять нестандартні ходи, що дозволяють витісняти ворога.

Атака дронів на Одеську область в ніч на 4 вересня - що відомо

У ніч на 4 вересня Російська Федерація в черговий раз атакувала Одеську область безпілотниками. Під ударом опинилися жителі Ізмаїльського та Кілійського районів.

На ранок начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що під ударом ворога знову опинилася цивільна інфраструктура.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що у кількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та обладнання промислових підприємств. Також через попадання уламків виникло кілька загорянь на території цивільних об'єктів. Постраждалих внаслідок нічного нальоту немає.

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