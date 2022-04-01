Понад 245 дітей отримали поранення.

З початку війни в Україні загинули 153 дитини та понад 245 отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram.

"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та понад 245 поранено", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 73, Донецькій - 65, Харківській - 53, Чернігівській - 43, Миколаївській - 30, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Нагадаємо, днями російські окупанти обстріляли з артилерії місто Лисичанськ Луганської області, внаслідок чого поранення отримала родина: двоє дітей у важкому стані.

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