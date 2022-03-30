Малюки 2020 та 2014 років народження можуть втратити ноги. За їх життя борються лікарі.

Окупанти обстріляли з артилерії місто Лисичанськ Луганської області, внаслідок чого поранення отримала родина: двоє дітей у важкому стані.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріли в Лисичанську не вщухають. ...продовжують обстрілювати місто, чергують район за районом. Внаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська поранено цілу родину. Це вже другий важкий обстріл за день", - йдеться в повідомленні.

Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Однак ситуація з дітьми значно складніша.

"Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні. У доньки 2020 року народження - вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження - множинні вогнепальні осколкові поранення з розмозженням обох стоп та обох гомілок. З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок. Медики продовжують боротися за життя малечі", - розповів голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, на Луганщині росіяни обстріляли Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну. Окрім того, приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Відомо про щонайменше одного загиблого, ще 5 людей врятували з-під завалів.

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