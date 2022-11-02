У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки Білорусь.

За минулу добу російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів по території України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Серед них - Краматорськ, Миколаїв, Полтава, Микільське Запорізької області та Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА, зокрема, і з території республіки Білорусь.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

Так, на Сіверському напрямку окупанти РФ гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Мефедівка, Вовківка, Заруцьке, Миропілля, Гірки, Юнаківка, Запсілля і Олександрівка на Сумщині.

На Слобожанському напрямку російські загарбники обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Глибоке, Кам’янка, Вільхуватка, Нескучне, Вовчанськ, Козача Лопань, Мілове, Стариця, Стрілеча, Ветеринарне, Уди та Чугунівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілювали з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Дворічне, Греківка, Зарічне, Іванівка, Котлярівка, Макіївка, Надія, Невське, Ямполівка та Терни.

Тим часом на Бахмутському напрямку окупанти атакували з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Опитне, Зеленопілля та Майорськ, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Водяне, Парасковіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Невельське, Нетайлове та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Павлівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Вугледар, Новомайорське, Времівка, Нескучне та Парасковіївка.

На Запорізькому напрямку російські загарбники гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Малі Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Павлівка, Залізничне, Дорожнянка, Степове, Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка та Червоне.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 18 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від обстрілів з РСЗВ противника постраждало місто Нікополь та село Іллінка Дніпропетровської області.

Війна в Україні: що відомо

Українські війська продовжують тримати оборону на фронті, а на деяких його ділянках проводять успішний наступ. Поблизу Бахмута тривають найзапекліші бої на фронті. Проте, за даними і Генштабу ЗСУ, і міжнародних військових аналітиків, РФ перебільшує свої успіхи в цьому напрямку. Окупантам потрібно зобразити перемогу хоч де-небудь.

В новому звіті експерти Інституту дослідження війни (ISW) відзначають посилення бойових дій на Донбасі. Війська РФ атакують одразу на кількох напрямках, поблизу Вугледару вони намагаються оточити підрозділи ЗСУ.

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