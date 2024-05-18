Українська сторона не підтверджувала погану новину щодо ситуації в Запорізькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває, і російські окупанти захопили село Роботине (Запорізька область).

Погану новину з фронту повідомив аналітик Bild Юліан Рьопке у своєму акаунті в Х. "Російська армія вторгнення знову відбила село Роботине, яке було єдиним селом, яке Україна змогла визволити на Токмацькому напрямку під час торішнього контрнаступу", - наголошується у повідомленні.

Українська сторона інформацію щодо захоплення ворогом Роботиного не підтверджувала. Нагадаємо, 28 серпня 2023 року стало відомо, що під час контрнаступу українські воїни звільнили це село від росіян.

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Противник на початку травня поточного року почав активно наступати в Харківській області. Ворогам вдалося захопити низку населених пунктів. Президент Володимир Зеленський говорив про посилення наших військ у цьому регіоні. Просування ворога вдалося сповільнити.

Керівник програм безпеки центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук вважає, що основні цілі наступу супротивника в Харківській області - відтягування наших сил з інших напрямків, а також потужна інформаційна хвиля, що викликає паніку в суспільстві.

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