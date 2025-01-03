Важкопоранений боєць ССО, який втратив кінцівки, довго не міг ходити на протезах, але після зустрічі з президентом Зеленським почав ходити.

Президент України Володимир Зеленський розповів про історію, яка дає надію і віру. Про це глава держави сказав в етері марафону "Єдині новини".

Зокрема, у президента попросили розповісти історію, яка його надихає.

Глава держави розповів про бійця Сил спеціальних операцій, який проходить реабілітацію у центрі з протезування Superhumans.

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"Я вважаю, що не від мене залежав цей результат. Я впевнений - від лікарів. Але момент приємний. Хлопець, я з ним фотографувався, він не ходив. Він працює над цим. Він був в лікарні у Сполучених Штатах Америки. І тут йому допомагали... Мені перед інтерв'ю прийшло повідомлення. І в чому кайф? - У тому, що він каже: приїжджав президент і я почав ходити", - повідомив Зеленський.

Глава держави додав, що від цього бійця прийшло повідомлення. За словами президента, цей боєць написав йому: "Наш внутрішній жарт. Побачив президента і пішов. Пів року просидів в Штатах, там не змогли поставити на ноги".

Президент відзначив, що говорить про віру людей у себе.

"Люди героїчні, різні. Люди в різних професіях. І я хочу всім побажати: вірте в Україну і вірте в себе! Тому що це така дуже сильна у нас є людська енергія. Вірте у своїх побратимів. Вірте у своїх рідних, близьких", - наголосив Зеленський.

Він переконаний, що від єдності, людської енергії та іскри між людьми трапляються позитивні моменти, коли людина знову починає ходити.

"І я думаю, що це нас відрізняє від тієї навали, яка до нас прийшла. Ось ця людяність. І ми в людях знаходимо багато відповідей. Не завжди успіх приходить сьогодні, але він точно прийде, якщо ти так ставишся до людей, якщо їх життя ти обожнюєш. Я хотів би побажати цієї енергії усім людям, які вас оточують. Здоров'я і близьким, щоби вони надихали. Українці надихають світ. А так потрібно, щоб хтось надихав українців. І тому, українці можуть самі по собі надихнути один одного", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до центру Superhumans

За інформацією Офісу президента, 17 грудня 2024 року у Львові Зеленський відвідав госпіталь для ветеранів війни і центр протезування та реабілітації Superhumans. Президент ознайомився з роботою медичного осередку, поспілкувався з медиками та воїнами, які відновлюються після поранень.

Також Володимир Зеленський відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня шістьох захисників.

Інші заяви президента

Крім того, глава держави розповів, що країни Європи пропонують повернути в Україну біженців, які не працюють і не платять податки. За його словами, на тих українців, які не працюють, європейським країнам доводиться витрачати гроші, тому вони так і говорять.

Своєю чергою Зеленський заявив, що планує зустрітися з Трампом після його інавгурації. Він зазначив, що хотів би, щоб план й відповідні кроки, які пропонуватиме Трамп, збігалися з баченням України.

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