В Європі пропонують повернути в Україну біженців, які не працюють і не платять податки, – Зеленський

Водночас, деякі європейські країни не проти того, аби в них залишилися ті українці, які мають роботу і сплачують податки.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Європі деякі високопосадовці пропонують повертати в Україну біженців, які не працюють і не платять податки. Про це глава держави сказав в етері марафону "Єдині новини".

Президент зазначив, що в деяких європейських країнах кажуть Україні, аби вона забрала назад тих українських громадян, які не працюють і не платять податки.

"А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть - ви їх заберіть. Я кажу: а як забрати?", - зазначив Зеленський.

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При цьому, глава держави каже європейським партнерам, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Президент зазначає, що якщо Україна отримає посилення для ППО, то він готовий звернутися до українців в європейських країнах, аби вони усі повернулися до України.

"Я ж буду повертати усіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть: ні, ті що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина нехай повертається", - повідомив Зеленський.

За його словами, європейські країни не переймаються, чи підтримувати тих українців, які працюють, бо вони сплачують податки. А на тих українців, які не працюють, європейським країнам доводиться витрачати гроші.

"Ось таке відношення є у деяких лідерів... Це відношення деяких їх урядовців. Не відношення людей. Чому вони публічно про це й не говорять, тому що знають, що люди можуть відреагувати в їх суспільстві - як це, не допомагати Україні? Як це так можна, у них війна - ми їх підтримуємо, Україну", - сказав Зеленський.

При цьому, говорячи про шляхи повернення українців додому, глава держави вважає, що є варіанти, які точно спрацюють.

"Передовсім, велика кількість людей хоче повернутися. Це спрацює безумовно. Є люди, які говорять про безпеку. Як тільки закінчиться та чи інша стадія цієї війни, повністю війна або гаряча стадія війни, або ракети не будуть літати - я впевнений, що велика частина людей почне повертатися", - сказав Зеленький.

Водночас, за його словами, якщо не буде воєнного стану, Україна буде витрачати кошти на відновлення держави. "Заллється велика маса грошей, різних. З бізнесу. Російські заморожені активи", - додав президент.

Він зазначив, що наразі у бюджеті на сектор безпеки і оборони виділяється 1 трильйон 400 мільярдів гривень. "Відсоток від цих грошей піде на відновлення, дуже швидко, одразу", - сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що люди приїдуть в Україну для отримання роботи. Також є напрацьовані програми для мирного часу.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Євросоюзі продовжує збільшуватися кількість українців, які виїхали зі своєї країни через війну та отримали статус тимчасового захисту. У вересні цей показник збільшився на 33 000 осіб. Загалом у ЄС зареєстровано 4,19 млн українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільший приріст спостерігається в Німеччині. У цю країну у вересні прибули 7005 українців.

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