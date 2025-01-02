Стабілізувати фронт намагатимуться не лише за рахунок зброї, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що війна, розвʼязана Росією, не закінчиться одним днем. Таку заяву він зробив в інтервʼю, що транслювалося в етері телемарафону.

"Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильним у своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами. Тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи", – пояснив глава держави.

Крім того, важливо, щоб голос ЄС був почутий в адміністрації майбутнього президента США Дональда Трампа, "тому що Україна хоче мати конкретне місце та дату в ЄС, а це залежить від ЄС".

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При цьому президент додав, що армія РФ просувається на сході України. Він наголосив, що Україна зробить усе, щоб у січні стабілізувати фронт:

"Просування йде на сході. На сході дійсно дуже складно. Там найскладніше не тому що там інші люди, там просто більше ворога. Набагато більше, ніж на інших напрямках. Тут без перебільшення на сьогодні зосереджені їхні головні бригади".

Глава держави визнав, що не вистачало резервів, а відповідно – й ротацій.

"Зробимо все, щоби в січні була стабілізація фронту. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, будемо очікувати, що нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки... Залежить цей пазл від багатьох деталей", – продовжив президент.

Він додав, що стабілізувати фронт намагатимуться не лише за рахунок зброї, а й за рахунок контингенту, який зараз навчається, батальйонів, які озброюються зараз за кордоном:

"Ми розуміємо, що приблизно в січні ми повинні все це отримати і згідно всіх наших шляхів стабілізації фронту, повинні військові це виконати. Є таке завдання. Подивимося. Але на це розраховуємо".

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 2 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 118 бойових зіткнень із противником. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де росіяни 27 разів намагалися прорвати українську оборону.

"Гаряче" було і на Курахівському напрямку. Там противник 22 рази атакував українські позиції. 20 наступальних дій загарбники здійснили на Времівському напрямку.

Тим часом ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам на їхній землі. Сили оборони вдарили по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

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